Frankfurt - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0823 US-Dollar. Das ist etwas mehr als der am Freitagabend markierte dreiwöchige Tiefstand von 1,0802 Dollar. Das Dollar-Franken-Paar präsentiert sich bei einem Stand von 0,8983 etwa auf dem Stand vom Freitagabend. Der Euro hält sich mit 0,9720 Franken weiter über der 97-Rappen-Marke. Nach dem überraschenden Zinsentscheid ...

