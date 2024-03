Bis 2026 sollen in sechs europäischen Ländern 80 Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt über 21 MW Leistung entstehen. erreichen. Die PV-Module werden auf Dächern, Carports und anderen Flächen der Standorte von Decathlon installiert. Die portugiesische EDP-Gruppe, Entwickler von Photovoltaik-Projekten, soll für den Sportartikelhändler Decathlon in den Filialen des Unternehmens 80 Photovoltaik-Anlagen in sechs europäischen Ländern errichten. In Deutschland wollen Decathlon und EDP Solaranlagen an Standorten ...

