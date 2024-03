Das Energieunternehmen erhielt von der Gemeinde ein Grundstück für den "Speicherpark Würgassen" und kann dort die Infrastruktur des 1994 stillgelegten Atomkraftwerks nutzen. Nach Brokdorf wäre dies der zweite ehemalige Kernkraft-Standort, für den ein Batteriespeicher geplant ist. Die Stadt Beverungen in Nordrhein-Westfalen hat in der vergangenen Woche ein Grundstück an den Netzbetreiber und Energiedienstleister Westfalen Weser übergeben, auf dem dieser den "Speicherpark Würgassen" errichten will. Geplant ist ein Batteriespeicher mit zunächst 120 Megawatt Leistung und 280 Megawattstunden Kapazität ...

