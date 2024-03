Der US-Dollar (USD) hält sich zu Beginn der neuen Woche stabil, wobei sich der USD-Index am Montagmorgen in Europa in einem engen Channel oberhalb von 104,00 seitwärts bewegt. Auf dem US-Wirtschaftskalender stehen die Daten zu den neuen Hausverkäufen im Februar und der National Activity Index der Federal Reserve Bank of Chicago. Die Marktteilnehmer ...

