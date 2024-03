Solingen - Im nordrhein-westfälischen Solingen sind am Montag vier Menschen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen. Es handele sich um zwei Erwachsene, ein Kleinkind sowie einen Säugling, teilten die Behörden mit.



Am Morgen war zunächst von drei Toten die Rede gewesen. Der Säugling galt als vermisst, wurde mittlerweile aber offenbar tot aufgefunden. 21 weitere Personen wurden bei dem Brand unterschiedlich schwer verletzt, einige wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei den Toten soll es sich um Angehörige einer Familie handeln.



Die Feuerwehr war in der Nacht um 2:47 Uhr alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich der Brand im Obergeschoss ausgebreitet und weitere Gebäudeteile waren bereits betroffen. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Hausbewohner nur noch über die Fenster gerettet werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr sprangen mehrere Menschen aus Fenstern im Obergeschoss. Später konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache war zunächst unklar.

