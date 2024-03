Taiwans Zentralbank, die Central Bank of the Republic of China (CBC), hat am vergangenen Freitag den Leitzins um 12,5 Basispunkte auf 2% angehoben, den höchsten Stand seit 2008. Die Ökonomen der Commerzbank bewerten den USD/TWD nach der Entscheidung. Die Maßnahmen der CBC und die Wachsamkeit in Bezug auf die Inflation sollten TWD auf kurze Sicht unterstützen ...

