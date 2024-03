Arlington - Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing leitet wenige Wochen nach einem Beinahe-Unglück einen Chefwechsel ein. Konzernchef Dave Calhoun gebe den Posten Ende des Jahres ab, teilte der Konkurrent des europäischen Flugzeugherstellers Airbus am Montag in Arlington mit. Auch Verwaltungsratschef Larry Kellner und der Chef der Verkehrsflugzeugsparte, Stan Deal, treten ab. Calhoun stand zuletzt massiv in der Kritik für den Umgang des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...