FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Analyst Christophe Menard verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche darauf, dass der deutsch-französische Flugzeugbauer Marktführer mittlerweile einen Marktanteil von etwa 50 Prozent bei Großraumflugzeugen habe. Damit sei er auf dem Vormarsch zum Marktführer Boeing, vor allem das Passagiersegment betreffend, schrieb er. Mit Blick auf Schmalrumpfflugzeuge habe sich Airbus zudem zum Marktführer entwickelt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 06:03 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

