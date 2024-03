In dieser urlaubsbedingt verkürzten Woche erwarten die Ökonomen von ING am Freitag eine feste US-Inflationsrate. Sie analysieren die Aussichten für den US Dollar (USD). DXY kann bis in den Bereich von 105,00 steigen Freitag ist in vielen Teilen der Welt ein Feiertag, aber dennoch steht die wichtigste Veröffentlichung der Woche an: der US-Kerndeflator ...

