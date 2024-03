New York - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus New York: UN-Sicherheitsrat fordert zum ersten Mal Waffenruhe im Gazastreifen. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.



Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

