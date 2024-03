Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Valneva hat am Montag einen deutlichen Schritt nach vorne, hier nach oben geschafft. Es ging um gut 3,9 % aufwärts. Damit ist die Aktie wieder auf dem Weg dazu, die nächste Hürde anzugreifen. Es geht darum, dass Valneva mittelfristig zumindest 4 Euro, besser 5 Euro erobern sollte, so die Meinung von Beobachtern. Der Titel bietet derzeit nurmehr Spekulation an den Aktienmärkten [...]

