Zwischen Woche 18 und Woche 08 der Saison 2023/24 erreichten die peruanischen Exporte von frischen Blaubeeren einen Gesamtwert von 1.661 Millionen USD, was einem Anstieg von 16 % gegenüber den 1.438 Millionen USD in dem gleichen Zeitraum der Saison 2022/23 entspricht, so teilt ein Artikel von Agraria.pe mit. Bildquelle: Pexels Dies wurde von dem Marktforschungsunternehmen...

