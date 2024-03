Das berichten zumindest Insider. TESLA hat offenbar Probleme, die chinesische Überproduktion loszuwerden. Bezeichnend: Während der Gesamtabsatz von Pkw in China in den ersten beiden Monaten des Jahres um 17 % und der Absatz von "New Energy"-Fahrzeugen sogar um 37,5 % stieg, verzeichnete TESLA einen Rückgang der Auslieferungen um 6 %. TESLA verliert rasant an Marktanteil. Ohne Absatztrendwende ist eine Fortsetzung der Korrektur Richtung 100 $ zu erwarten.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken