Der Streaming-Riese setzt mit spektakulären Sportevents ein Ausrufezeichen und investiert weitere Milliarden in Inhalte. Mischt der Streaming-Gigant die Sportwelt bald genauso auf wie einst das Filmgeschäft?Erst war es ein Tennis-Match zwischen den Tennis-Größen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz, es folgte ein Golfturnier und als nächstes geht es beim Boxen zur Sache: Streaming-Marktführer Netflix wird den Kampf zwischen dem legendären Mike Tyson und dem Social-Media-Phänomen Jake Paul im Juli live übertragen. Netflix schlägt damit ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf - und eines, von dem sich Anleger und Analysten viel erhoffen. DZ-Bank-Analyst Markus Leistner sieht in der …