The following instruments on XETRA do have their first trading 26.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.03.2024Aktien1 US07782B1044 BELITE BIO Inc. ADRAnleihen/ETF1 XS2628704210 Air Lease Corp.2 EU000A3K4EU0 Europäische Union3 DE000NLB40Z6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 DE000NLB40X1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 DE000NLB40V5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 DE000NLB40T9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 DE000NLB40R3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB40N2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 XS2794482351 Northumbrian Water Finance PLC10 IE000WHL2ZK1 iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF11 IE000KJPDY61 iShares World Equity High Income UCITS ETF12 IE000RW7V8Q4 UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF