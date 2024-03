Auf den Dächern des Stadions am Böllenfalltor ist Darmstadts bisher größte Photovoltaik-Anlage in Betrieb gegangen. Sie hat eine Leistung von 1,2 MW. Der Fußballverein SV Darmstadt 98 hat auf den Dächern der Haupttribüne und der Gegengerade des Stadions am Böllenfalltor auf einer Fläche von insgesamt knapp 5.700 Quadratmetern rund 2.900 Photovoltaik-Module installieren lassen. Die Photovoltaik-Anlage von Darmstadt 98 konnte Mitte März in Betrieb gehen. Die Photovoltaik-Anlage ist fast so groß wie ...

