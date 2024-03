EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vertrag

26.03.2024 / 08:30 CET/CEST

clearvise AG gibt Unterzeichnung eines langfristigen Corporate Power Purchase Agreement für französischen Solarpark bekannt

clearvise schließt erstes Corporate PPA ab

Weiterer wichtiger Meilenstein für den Kernmarkt Frankreich

clearvise optimiert sein Portfolio mit dem Abschluss kontinuierlich weiter

Frankfurt, 26. März 2024 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent für erneuerbare Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, gibt die Unterzeichnung eines langfristigen Stromliefervertrags für den französischen Solarpark Chassiecq mit der Tokai COBEX Savoie bekannt. Die japanische Tokai COBEX Gruppe ist ein weltweit tätiger Hersteller von Produkten aus Karbon- und Graphitfasern, die in einer Vielzahl von Industrien Anwendung finden.



Der 36,4 MWp Solarpark Chassiecq in der Region Nouvelle-Aquitaine soll Ende des 2. Halbjahres 2024 ans Netz gehen und voraussichtlich mehr als 47 GWh Strom jährlich produzieren. Im Rahmen des PPAs wird Tokai COBEX für ihre beiden französischen Fabriken den gesamten durch den Solarpark Chassiecq produzierten Strom über eine Laufzeit von insgesamt 11 Jahren abnehmen. Der Solarpark Chassiecq ist das erste Projekt aus der französischen clearPARTNERS-Pipeline von clearvise. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern, der Hamburger LNF Energy und einem französischen Entwickler, realisiert clearvise die Entwicklung, Finanzierung und die Errichtung des Projekts.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erklärt: "Wir freuen uns sehr, mit Tokai COBEX einen international renommierten Partner gefunden zu haben, der auf Nachhaltigkeit bei der Energieversorgung seiner Anlagen setzt. Für clearvise ist der Abschluss des ersten Corporate PPAs ein wichtiger Meilenstein in der Portfoliostrategie. Wir bauen unser Erzeugungsportfolio konsequent dahingehend auf, den Strombedarf industrieller Abnehmer optimal abdecken zu können."



Andrzej Hotlos, CEO von Tokai COBEX: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in eine Netto-Null-Zukunft und unterstreicht unser Engagement, nachhaltige Entwicklungen für unsere Kunden zu fördern. Mit der clearvise AG haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden und freuen uns auf eine fruchtbare, langfristige Zusammenarbeit."



Le Hoang Nguyen, Geschäftsführender Gesellschafter der LNF Energy GmbH & Co.KG ergänzt: "Der Abschluss des PPA mit der Tokai COBEX ist ein gutes Beispiel, wie die Umsetzung des Projekts von der guten Zusammenarbeit profitiert. Wir freuen uns, dass wir hier mit unserer Expertise und Netzwerk weiter zum Erfolg des gemeinsamen Projekts beitragen konnten."



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks. Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt ( www.clearvise.com ).



Über Tokai COBEX

Tokai COBEX, ein Tochterunternehmen der Tokai Carbon Group, ist weltweit für seine Spezialisierung auf die Herstellung hochwertiger Kohlenstoff- und Graphitprodukte bekannt. Das Unternehmen verfügt über ein Team erfahrener Fachleute, die innovative Lösungen, technisches Fachwissen und umfassende Kenntnisse in der Produktentwicklung und -anwendung bieten. Die Hauptstärken des Unternehmens liegen in seinem tiefgreifenden Verständnis von Rohstoffen, Anwendungs-Know-how und Herstellungsprozessen in Branchen wie Primäraluminium, Roheisen, Siliziummetall und Ferro-Legierungen. Mit einem gut ausgebauten Servicenetz kann Tokai COBEX effizient auf regionale und branchenspezifische Bedürfnisse eingehen ( www.tokaicobex.com ).





Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Andreas Riedel Jan Hutterer Tel.: +49 (0)160 - 6938984 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: andreas.riedel@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de





