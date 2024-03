Wien (APA-ots) -



* OMV veröffentlicht den 19. extern geprüften

Nachhaltigkeitsbericht

* 25 Prozent Reduktion der Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen seit 2019



Die OMV hat ihren Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlicht, der das Management und die Erfüllung der wichtigsten Umwelt-, Gesellschaft- und Governance-Aspekte des OMV Konzerns beschreibt. Der Bericht gibt einen Überblick über die strategischen Ziele der OMV in Bezug auf wesentliche Themen, die in fünf Schwerpunktbereichen unterteilt sind: Klimawandel, Management natürlicher Ressourcen, Gesundheit, Sicherheit und Arbeitsschutz, Menschen sowie ethische Geschäftspraktiken. Sie sind mit der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verknüpft und unterstützen die OMV Strategie 2030.

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender der OMV Aktiengesellschaft: "Unser Weg zur Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren stetige Fortschritte gezeigt, und dieser Bericht unterstreicht unser Engagement für eine umfassende und transparente Berichterstattung. Darüber hinaus verdeutlicht er die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft als zentrale Säulen unserer Strategie 2030."

Hervorzuhebende Ergebnisse aus dem [OMV Nachhaltigkeitsbericht 2023] (https://reports.omv.com/de/nachhaltigkeitsbericht/2023)

* Absolute Reduzierung der Scope 1- und 2-Emissionen um 25% gegenüber 2019* und Senkung der Scope 3-Emissionen um 10% gegenüber 2019

* Jährliche Produktionskapazität kreislauforientierter Materialien in der Höhe von 195,9 kt geschaffen

* Abfallverwertungs- oder Recyclingquote: 74%

* 71% der Mitarbeiter:innen des OMV Konzerns, wurden zum Thema Menschenrechte geschult

* Frühzeitiges Erreichen des Ziels für 2030, die durchschnittliche Anzahl der jährlichen Trainingsstunden auf mindestens 30 pro Mitarbeiter:in zu erhöhen - es wurden EUR 12,3 Mio für Schulungen ausgegeben

* Investitionen in der Höhe von EUR 45,2 Mio in Gemeinde- und Sozialprojekte

* OMV und Interzero gründen ein Joint Venture zum Bau und Betrieb einer der größten Sortieranlagen für chemisches Recycling in Europa

* OMV und Wien Energie gründen ein Joint Venture zur Produktion von geothermischer Energie

* Unterzeichnung weiterer Absichtserklärungen für die geplante Abnahme von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) mit Air France-KLM und Ryanair

* OMV und Wood unterzeichnen einen Kooperationsvertrag für die kommerzielle Lizenzierung der OMV ReOil-Technologie



Der OMV Nachhaltigkeitsbericht wurde in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) sowie den Anforderungen des österreichischen Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetzes (NaDiVeG) entsprechend, erstellt.

Ab nächstem Jahr wird die OMV einen Geschäftsbericht erstellen, der den Finanz- und Nachhaltigkeitsbericht kombiniert und die Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) erfüllt.



Der OMV Nachhaltigkeitsbericht 2023 ist in digitaler Form [hier] (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fww w.omv.news%2Fl5K0AP1F6Z1YRZTzQPZ%3FPreview&data=05%7C02%7Cnicole.kelt scha%40omv.com%7C45c226f9bd954492b04f08dc4d66b404%7Ca8f2ac6f681f4361b 51fc85d86014a17%7C0%7C0%7C638470350719390440%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8 eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C 0%7C%7C%7C&sdata=rf9%2BiCLm0i6NEV3RmbqjVY5RnR%2Fuz4jlhPgnAJj1ay8%3D&r eserved=0) abrufbar.



*Der OMV Konzern verwendet 2019 als Basisjahr für alle drei Emissionsbereiche und für die Ziele für 2030, 2040 und 2050, da 2019 das letzte volle Jahr vor der COVID-19-Pandemie war und der Großteil der Anlagen des OMV Konzerns während des gesamten Jahres 2019 in Betrieb war.



