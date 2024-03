Der Fachhändler Yuma setzt mit seinem Showroom in Köln-Ehrenfeld für Stecker-Solargeräte auf eine Strategie, die den direkten Kundenkontakt und das physische Produkterlebnis als Ergänzung zum Onlinehandel in den Vordergrund stellt. Die Yuma GmbH, Onlinehändler für Balkonkraftwerke, hat in Köln-Ehrenfeld ein stationäres Ladengeschäft eingerichtet. Auf einer Fläche von knapp 200 Quadratmetern will Yuma fachkundige Beratung mit einem erlebbaren Showroom-Konzept kombinieren. Kund:innen sollen umfassende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...