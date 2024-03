DJ Hannover Rück bündelt Cyber- und Digitalgeschäft in neuem Bereich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück zieht ihre Cyber- und Digitalgeschäfte in einem neuen Geschäftsbereich zusammen, was eine bessere Weiterentwicklung und Skalierung ermöglichen soll. Wie der Rückversicherer mitteilte, soll der neue Geschäftsbereich zum 1. April an den Start gehen. Geleitet wird er von Stefan Sperlich, der direkt an die zuständige Vorständin Silke Sehm berichten wird.

Die Hannover Rück stärke damit ihre Position als Partner für Insurtechs und Kunden, die in der traditionellen und in der fakultativen Rückversicherung Deckung für Cyberrisiken brauchen, so der DAX-Konzern weiter. Insbesondere die Rückversicherung von Cyberrisiken profitiere von einem zentralisierten Ansatz. Man könne die Daten- und Analysekapazitäten erweitern.

