Das junge Unternehmen Brickwise entwickelt eine Plattform, mit der die Usability für Bürgerbeteiligungen an Photovoltaik-Anlagen im Vergleich zu bisherigen Anbietern deutlich verbessert werden soll. Außerdem will es einen Zeitmarkt für die Beteiligungen schaffen, was die Attraktivität für die Beteiligungen steigern würde. Das ist auch für die Projektentwickler interessant, da es neue Finanzierungoptionen eröffnet. pv magazine und Vireo Ventures starten die Reihe Start-up des Monats. Wir stellen ab jetzt monatlich in einem standardisierten Format ein junges Unternehmen vor, das an Innovationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...