Rüstungswerte wie Rheinmetall und Hensoldt eilen momentan von Rekord zu Rekord. Was steckt dahinter? Und wie lange geht es noch aufwärts? Am letzten Freitag erreichte die Aktie des Rüstungsunternehmens Rheinmetall einen Meilenstein. Erstmals konnte die Aktie des Konzerns die Marke von 500 Euro überschreiten. Und das nachhaltig. Im vorbörslichen Handel am Dienstag notierte der Titel bei etwa 506 Euro. Auch dem Wettbewerber Hensoldt gelang zuletzt ...

