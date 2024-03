Die Gold-Rallye hat noch Luft nach oben, sagen die Experten von Goldman. Doch der Weg zum realen Rekordhoch ist noch weit.Die Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass der Goldpreis nach einer Rallye von rund 8 Prozent seit Monatsbeginn noch Luft nach oben hat und bis zum Jahresende auf 2300 US-Dollar je Feinunze steigen könnte. Am Dienstag legten die Futures an der COMEX 0,5 Prozent zu und notierten bei 2208,80 US-Dollar pro Feinunze. Das Edelmetall gilt in Zeiten geopolitischer Spannungen und sinkender Zinsen als sicherer Hafen. Die US-Notenbank signalisierte vergangene Woche, dass sie die Zinsen in diesem Jahr dreimal senken wird. Die Fed-Sitzung "bestätigte die Markterwartungen …