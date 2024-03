Die Software Opti.node von Node Energy kann die zu besteuernden Strommengen berechnen. Die notwendigen Daten erhält das Programm automatisch vom Windpark-Managementsystem Wonder der Deutschen Windguard. Betreiber einer Windenergie- oder einer Photovoltaik-Anlage sind nach Stromsteuergesetz verpflichtet, bis zum 31. Mai die jährliche Meldung der Stromsteuer an ihr zuständiges Hauptzollamt vorzunehmen. Die Deutsche Windguard Systems GmbH in Berlin hat in Zusammenarbeit mit Node Energy eine Lösung ...

