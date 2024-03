Die WTI-Preise gewinnen aufgrund des schwächeren USD und der Angebotssorgen an Dynamik. - Die Unterbrechungen der Ölraffinerien in Russland durch die jüngsten Anschläge unterstützen den Aufwärtstrend der WTI-Preise. - Die Verzögerung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) könnte den Aufwärtstrend der WTI-Preise begrenzen. - Der US PCE-Bericht ...

