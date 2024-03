Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter stiegen im vergangenen Monat um 1,4% im Monatsvergleich - Der Greenback bleibt vorerst in der Defensive - Wie das Census Bureau am Dienstag mitteilte, stiegen die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA im Februar um 1,4% bzw. 3,7 Mrd. USD auf 277,9 Mrd. USD. Dieser Wert folgt ...

