Der intelligente Tarif "Octopus Go" ist steuerbar über die App und optimiert durch das Lademangement des Unternehmens. Besonders günstig für das Aufladen der Elektroautos in der heimischen Garage ist dabei zwischen 0 und 5 Uhr. Octopus Energy bietet ab sofort einen günstigen Tarif für das Aufladen von Elektroautos für Privathaushalte an. Maximal 20 Cent pro Kilowattstunde müssten die Kunden dabei zahlen, was etwa 5 Cent günstiger sei als der Standardtarif, so das Münchner Unternehmen. Bei dem Tarif "Octopus Go" werde smartes und automatisiertes Laden kombiniert. Die Optimierung übernehme dabei ...

