New York - Nach den jüngsten Rekordständen am vergangenen Donnerstag und leichten anschliessenden Rücksetzern haben die US-Börsen am Dienstag ihre Stabilisierung fortgesetzt. Am US-Anleihemarkt legten die Renditen unterdessen leicht zu. Die aktuellen Daten des Conference Board zum Verbrauchervertrauen im März bewegten unterdessen kaum. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 39'343,02 Punkte zu. In der Woche zuvor hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...