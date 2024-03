Seit dem Jahresanfang haben die Aktien von Daimler Truck mehr als 37 Prozent zugelegt. Mitbewerber Traton kommt sogar auf ein Plus von 62 Prozent. Grund für die starke Entwicklung der LKW-Produzenten ist die solide Entwicklung in 2023. So steigt der Umsatz von Daimler Truck in 2023 um 10 Prozent auf 55,89 Milliarden Euro an. Das bereinigte EBIT verbessert ...

