Mit etwas Verspätung haben kürzlich auch die Analysten von JPMorgan die Aktie von Super Micro Computer in die Coverage aufgenommen und dabei gleich eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Das hinterlässt Eindruck an den Märkten und der Aktienkurs erlebte zu Wochenbeginn einen kräftigen Sprung in Richtung Norden.Konkret sprach der Analyst Samik Chatterjee von weiteren Chancen in der KI-Computing-Branche und sieht in Super Micro Computer (US86800U1043) einen der potenziell größten Profiteure bei der derzeitigen Wachstumsdynamik. Beim Kurs wird ein Ziel ...

