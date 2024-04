© Foto: Harald Tittel/dpa



KI-Stars befinden sich nun in einer Korrekturphase. Verantwortlich ist nicht etwa ein geopolitischer Krisenherd oder die Geldpolitik der Fed, sondern eine unscheinbare Ankündigung von Super Micro Computer (SMC).Angesichts dessen, was die Märkte in den vergangenen Monaten durchgemacht haben, mag der Auslöser für diese Korrektur übertrieben erscheinen. Was war der Grund? Am Freitag vergangener Woche stürzte der Aktienkurs des KI-Pioniers Super Micro Computer um fast 24 Prozent ab. Der Grund? Eine scheinbar unspektakuläre Ankündigung des Rechenzentrumsherstellers. Das Unternehmen gab bekannt, dass es am 30. April seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlichen werde. Nichts …