Die Aktie von Viking Therapeutics ist am Dienstag um mehr als 25 Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen positive Studienergebnisse präsentieren konnte. Auf der Grundlage der Ergebnisse vom Dienstag plant Viking, noch in diesem Jahr eine Phase-II-Studie zu seiner Abnehmpille zu starten. Bei der einmal täglich einzunehmenden Tablette handelt es sich um eine orale Version der experimentellen Injektion des Unternehmens zur Gewichtsreduzierung, die im vergangenen Monat in einer Studie in der Mitte des Stadiums ermutigende Ergebnisse zeigte. In der Phase-1-Studie für die Pille wurden mehr als 40 Patienten mit Fettleibigkeit etwa einen Monat lang beobachtet. Diese Patienten erhielten …