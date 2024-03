Mit dem Geld aus der jüngsten Finanzierungsrunde will das österreichische Unternehmen ein Mietmodell für Photovoltaik-Anlagen einführen. Mit dem Mietkauf-Produkt "neoom REENT" bietet es eine schlüsselfertige Lösung für Photovoltaik-Kraftwerke an, was über die Handwerkspartner den Endkunden angeboten werden kann. Neoom hat in der jüngsten Finanzierungsrunde 35 Millionen Euro erhalten, die es für die Skalierung seines Geschäfts in Deutschland und Österreich nutzen will. Zu den führenden Investoren der Runde gehörten der Solas Sustainable Energy Fund ICAV ("SSEF") und die Bawag Group, eine große ...

