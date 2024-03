Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777/ WKN A2YN77) vom 26. März 2024:Die pferdewetten.de AG verschiebt die bisher für den 28. März 2024 angekündigte Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023. Die Jahresabschlüsse werden nunmehr am 30. April 2024 und damit auch weiterhin innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen veröffentlicht. Hintergrund dieser Verschiebung ist, dass dem erst am 11. März 2024 berufenen neuen Finanzvorstand ausreichend Zeit gegeben werden soll, sich in maßgebliche Sachverhalte zur Beurteilung des Konzern- und Jahresabschlusses einzuarbeiten. Gleichzeitig soll die noch nicht vollständig vollzogene Kapitalerhöhung 2024, soweit angezeigt, in den Abschlüssen berücksichtigt werden. Die Verschiebung hat damit insbesondere prozessuale, aber keine bewertungstechnischen Gründe. Die bisher kommunizierten Umsatz- und Ertragserwartungen 2023 haben unverändert Bestand. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...