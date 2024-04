EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

pferdewetten.de AG: Vorläufige Zahlen 2023 bestätigen Wachstumsstrategie



23.04.2024

pferdewetten.de AG: Vorläufige Zahlen 2023 bestätigen Wachstumsstrategie Umsatz um 65 Prozent auf 25,4 Mio. Euro gestiegen

Stetiger Ausbau der Sportwette Retail mit aktuell 140 Shops Düsseldorf, 23. April 2024 Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777 und DE000A30V8X3) konnte im Geschäftsjahr 2023 kräftig wachsen und den Umsatz nach vorläufigen Zahlen gegenüber dem Vorjahr um 65 Prozent von 15,3 Mio. Euro auf 25,4 Mio. Euro steigern. Das Umsatzwachstum ist besonders auf den deutlichen Ausbau der Sportwette Retail zurückzuführen. Ebenso wie der Umsatz lag auch das EBITDA mit -9,6 Mio. Euro (2022: -2,5 Mio. Euro) auf Höhe der im November angepassten Prognose 2023. Diese Ertragsentwicklung war im Wesentlichen geprägt vom starken Ausbau der Sportwette Retail mit nunmehr 108 Shops zum Jahresende 2023. Mittelpunkt der Wachstumsstrategie bleibt auch weiterhin der Ausbau der Sportwette Retail sowohl über Franchise-Shops als auch über den Eigenbestand. Aktuell sind 140 Shops aktiv (davon 3 im Eigenbestand) und monatlich kommen durchschnittlich weitere neun Neueröffnungen hinzu. Entsprechend planen wir weiterhin mit rund 220 Standorten zum Jahresende 2024. Bei einer gleichzeitigen Rückkehr in die Gewinnzone. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Die dynamische Entwicklung der Shoperöffnungen ist nicht nur ein Zeichen für schnellere Genehmigungsverfahren, sondern auch ein Beweis für die Qualität unseres Produktes. Zahlreiche Franchise-Unternehmen wechseln zu unserer Software. So ist unsere Shop-Pipeline mit bestehenden Verträgen und Zusagen für zukünftige Eröffnungen weiterhin sehr gut gefüllt."

Der Geschäftsbericht 2023 wird am 30. April 2024 auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht. Der Vorstand wird am Mittwoch um 14:45 Uhr auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz allen Interessierten die aktuelle Geschäftsentwicklung erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. Kontakt pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon: +49 (0) 89 8896906 14

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de



