Die Partystimmung am deutschen Aktienmarkt hält an. Erneut konnte der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch markieren, erstmals stieg der DAX über die Marke von 18.400 Punkten. Analyst Christian Henke vom Broker IG macht bei den Anlegern derzeit überhaupt keine Verkaufsbereitschaft aus. Die Angst, den Börsenzug voreilig zu verlassen, sei einfach zu groß.Zum Handelsende konnte der DAX allerdings die 18.400-Punkte-Marke nicht verteidigen. Dennoch belief sich das Plus zum Handelsende auf ordentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...