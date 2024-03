Tesla zaubert heute einen Blitzstart auf's Parkett. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sechs Prozent vorzeigen. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand? Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken. Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...