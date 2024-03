Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Es scheint bei Valneva derzeit einen kleinen Aufbruch zu geben. Die Aktie konnte am Dienstag mehr als 3 % Plus erzielen und hat damit die Marke von 3,50 Euro mittlerweile deutlich hinter sich gelassen. Die Notierungen sind damit allerdings weiterhin im Abwärtstrend. Direkte Besserung ist zumindest aus der Warte der Trend-Analysten nicht in Sicht. Valneva: Darum geht es! Es [...]

