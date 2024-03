New York - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem freundlichen Handelsverlauf ihre Gewinne abgegeben und etwas schwächer geschlossen. Seit den jüngsten Rekordständen am vergangenen Donnerstag hat sich damit die Serie leichter Rücksetzer fortgesetzt. Dennoch ist bisher in der Vorosterwoche keine grössere Verkaufsbereitschaft spürbar. Der moderate Abgabedruck kam für die US-Indizes in der letzten Handelsstunde auf. Die zuvor veröffentlichten Konjunkturdaten ...

