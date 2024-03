Berlin - Lina Johnsen, Klima-Aktivistin und Spitzenkandidatin der "Letzten Generation" für die Europawahl, schließt Protestaktionen wie auf der Straße auch für das EU-Plenum nicht aus. "Vielleicht nehmen wir Kleber mit, vielleicht nehmen wir Farbe mit", sagte Johnsen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). "Alle friedlichen Mittel des Protests sind denkbar, um Leute direkt zu konfrontieren, nicht ausweichen zu lassen, um die Aufmerksamkeit auf das aktuelle Politikversagen zu lenken."



Das bedeute nicht, dass die Gruppe ausschließe, auch an Entscheidungsprozessen mitzuwirken. "Aber wir wollen da nicht rein für klassische parteipolitische Arbeit", so Johnsen. Das Parlament sei "eine weitere Bühne, die wir uns nehmen".



Die Menschen könnten auch Vorschläge machen, welche Aktionen sie gern im Parlament sehen würden, sagte Johnsen. Ziel sei es, die Menschen einzubeziehen. "Ich will, dass meine Entscheidungen auch die Interessen von schlecht bezahlten Berufsgruppen repräsentieren, die über die letzten Jahrzehnte nachweislich nicht berücksichtigt wurden - wer bin ich, einfach zu entscheiden?", sagte Johnsen. Denkbar sei auch ein kleiner Gesellschaftsrat oder andere Wege der Einbeziehung. "Wir werden schwierige Entscheidungen in der Gruppe treffen. Schwarmintelligenz ist hilfreich."



Gesellschaftsräte gehören auch zu den inhaltlichen Kernforderungen der Gruppe für die Europawahl. Darüber hinaus gehören dazu soziale Gerechtigkeit und die Ablehnung von Menschenfeindlichkeit, Unterstützung von "sozial gerechten Protest- und Klimabewegungen" und der EU-weite Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen bis 2030. Die "Letzte Generation" tritt als sonstige politische Vereinigung zum ersten Mal bei einer Europawahl an.

