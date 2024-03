Die negativen Stimmen an der Börse werden immer lauter. Nun warnt J.P. Morgan Anleger und sieht gleichzeitig 20 Prozent Abwärtspotenzial für den Markt. Eine eindeutige Warnung für alle Investoren? Die Bären an den Märkten erheben zuletzt ihre Stimmen und warnen Anleger vor der aktuellen Rallye, die nicht so nachhaltig sein könnte, wie sie für viele scheinen mag. So hat sich neben einigen Schwarzmalern J.P. Morgan ebenfalls kritisch geäußert: Crash ...

Den vollständigen Artikel lesen ...