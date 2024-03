An den Erzeugerpreisen für Speisekartoffeln in Mecklenburg - Vorpommern hat sich im Vergleich zur Vorwoche nichts geändert. Der Absatz von deutscher Lagerware wird mit gut bezeichnet. In den kommenden zwei Wochen, vor und nach Ostern, wird angesichts der freien Tage eine erhöhte Nachfrage nach Speisekartoffeln erwartet. Werbeaktionen sollen dann den Ansatz befeuern. Bildquelle:...

