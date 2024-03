Der Boom im Geschäft mit Covid-Impfstoffen ist auch für BIONTECH vorbei. Während die Mainzer 2022 bei 17,3 Mrd. € Umsatz noch einen Nettogewinn von 3,8 Mrd. € erzielten, wies BIONTECH in der vergangenen Woche für 2023 als Umsatz 9,4 Mrd. € und einen Nettogewinn von 930 Mio. € aus. Für2024 rechnet der Vorstand nur noch mit einem Umsatz zwischen 2,5 und 3,1 Mrd. €. Gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung von 20,2 Mrd. € und einer Nettoliquidität von 13,5 Mrd. € wird die Produktpipeline von BIONTECH aktuell mit nur 6,7 Mrd. € bewertet. BIONTECH hat aber alleine im Bereich Onkologie 10 Wirkstoffe in der zweiten und dritten klinischen Prüfphase. 2026 soll das erste Krebsmedikament auf den Markt kommen. Bis 2030 will BIONTECH dann insgesamt 10 neue Medikamente am Start haben. Dank des milliardenschweren Finanzpolsters können die Mainzer dabei kräftig in Forschung und Marketing investieren.



