Luzern, 27. März 2024

Ascometal France Holding SAS (Ascometal) hat die Swiss Steel Holding AG darüber informiert, dass sie die von Acciaierie Venete S.p.A (Venete) eingeräumte Option für den Kauf mehrerer Produktionsstätten in Frankreich nicht innerhalb der vorgesehenen Frist ausgeübt hat und daher die im Dezember 2023 begonnenen Exklusivverhandlungen beendet hat. Die geplante Transaktion wurde am 20. Dezember 2023 angekündigt und umfasste den Verkauf der Produktionsstätten und Aktivitäten von Hagondange (Moselle), Custines (Meurthe-et-Moselle), Le Marais (Loire) sowie der Aktivitäten und der Belegschaft von CREAS, dem Forschungszentrum von Ascometal.

Swiss Steel Holding AG wurde von Ascometal auch darüber informiert, dass die Geschäftsleitung von Ascometal nach dem Abbruch der Verhandlungen mit Venete alle strategischen Optionen geprüft und beschlossen hat, gerichtlichen Schutz zu suchen, indem sie die Eröffnung eines gerichtlich angeordneten Restrukturierungsverfahrens (procédures de redressement judiciaire) für jede der Ascometal-Gesellschaften beantragt hat. Ziel dieses Verfahrens ist es, die Liquidität der Ascometal-Gesellschaften zu erhalten, um Zeit für die Suche nach Käufern für jeden der Standorte zu gewinnen.

Ascometal wurde als eigenständige Beteiligung gehalten. Es wird erwartet, dass der Abbruch der Verhandlungen und, sofern das französische Gericht dem Antrag der Ascometal-Gesellschaften stattgibt, die Eröffnung eines gerichtlich angeordneten Reorganisationsverfahrens netto keine negativen finanziellen Auswirkungen auf das verbleibende Geschäft der Swiss Steel Gruppe haben wird und auch die angekündigte Kapitalerhöhung und Refinanzierung nicht beeinträchtigt.

Die Swiss Steel Group setzt ihr Strategieprogramm "SSG 2025" weiter um und konzentriert sich dabei unter anderem auf die Weiterentwicklung der bereits im Portfolio adressierten Kernaktivitäten.

Über Swiss Steel Group

Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl - Green Steel - unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern und bietet über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss Steel Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, erwirtschaftete einen Umsatz von rund EUR 3.2 Mrd. im Jahr 2023 und verfügt über eine Belegschaft von rund 8'800 Mitarbeitenden.

