In der vergangenen Woche sorgte Fedex mit soliden Zahlen und einem relativ optimistischen Ausblick für einen Kursanstieg der DHL Group. Gestern zeigte sich der Rivale UPS zuversichtlich für die Zukunft. Nach einem schwierigen Jahr sei der Markt 2024 und darüber hinaus bereit, auf den Wachstumskurs zurückzukehren, sagte UPS-Chefin Carol Tomé. Während die ersten sechs Monate des laufenden Jahres im Vorjahresvergleich noch schwächer ausfallen dürften, will der Paketdienstleister in der zweiten Jahreshälfte ...

