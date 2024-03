Die Mercedes-Benz Aktie hält sich trotz einer leichten Preisänderung von -0,26% in der letzten Woche standhaft im Markt. Der aktuelle Kurs liegt bei 73,44 €, was ein solides Zeichen für die Resilienz des Unternehmens gegenüber Herausforderungen darstellt. So gab es kürzlich einen globalen Rückruf von etwa 529.000 rechtslenkenden Fahrzeugen aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...