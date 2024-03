Taconova, Hersteller von Frischwassermodulen, Solarstationen und Wohnungsstationen, hat einen Schichtpufferspeicher in das Programm aufgenommen, der für Wärmepumpen, Solarthermie-Anlagen und auch Photovoltaik-Heizsysteme geeignet ist. Der neue Pufferspeicher Tacotherm Store von Taconova ist mit 500, 750, 1000 oder 1500 Liter Speichervolumen verfügbar. Anders als bei Kombi- oder Pufferspeichern in Standardbauweise wird das Warmwasser im Schichtpufferspeicher nicht durchmischt, sondern in unterschiedlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...