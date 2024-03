Der Gewerbeimmobilien-Konzern Arounttown veröffentlicht am Mittwochmorgen seine detaillierten Jahreszahlen für 2023.- Aroundtown setzt 2023 Dividende aus - Nettoverlust von 2,4 Mrd. €- Große Verluste trotz erhöhter Liquidität Dividendenstopp in unsicheren Zeiten In einer unerwarteten Wendung hat der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown angekündigt, für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende auszahlen zu wollen. Diese Entscheidung, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...