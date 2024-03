Die Aktien von Rheinmetall und Hensoldt haben am Morgen erneut neue Rekordmarken erreichen können. Gute News von der Auftragsseite, positive Analystenkommentare, starke Zahlen und ein weiterhin gutes Umfeld für Rüstungsaktien an sich haben die Aktien zuletzt von Rekord zu Rekord getrieben. AKTIONÄR-Leser können sich über satte Gewinne freuen.Wie Rheinmetall am Dienstag mitgeteilt hat, erhält das Unternehmen über 130 Millionen Euro Fördergelder der Europäischen Union zur Erhöhung der Munitionsproduktion. ...

