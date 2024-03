Stockholm - Der Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) hat im ersten Geschäftsquartal unerwartet gut abgeschnitten. Das operative Ergebnis kletterte in den drei Monaten bis Ende Februar auf 2,08 Milliarden schwedische Kronen (181 Mio Euro), wie die Schweden am Mittwoch in Stockholm mitteilten. Das war fast das Dreifache des Werts aus dem Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen sprach von einer starken Bruttomarge, also einem guten Verhältnis von Verkaufs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...